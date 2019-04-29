В Роскосмосе назначили нового директора по перспективным программам и науке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным источника, на место Олега Горшкова пришел экс-советник по науке гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Александр Блошенко.

Источник отметил, что соответствующий указ был подписан 26 апреля.

В настоящее время нет официального подтверждения этой информации от государственной корпорации по космической деятельности.

Ранее сообщалось, что экс-главу предприятия Роскосмоса просят арестовать по делу о мошенничестве.