В Роскосмосе назначили нового директора по перспективным программам и науке
В Роскосмосе назначили нового директора по перспективным программам и науке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По данным источника, на место Олега Горшкова пришел экс-советник по науке гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Александр Блошенко.
Источник отметил, что соответствующий указ был подписан 26 апреля.
В настоящее время нет официального подтверждения этой информации от государственной корпорации по космической деятельности.
Ранее сообщалось, что экс-главу предприятия Роскосмоса просят арестовать по делу о мошенничестве.