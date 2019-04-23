Голикова заявила о восстановлении обязательной защиты диссертаций в аспирантуре

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране будет снова введена обязательная защита диссертаций в аспирантуре. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, это произошло на заседании общего собрания Российской академии наук (РАН).

«Это чрезвычайно важно — восстановление такого института в России», — подчеркнула Голикова.

Она добавила, что при этом будет восстановлена разработка механизма поощрения людей, занимающихся наукой.

Соответствующий законопроект был направлен на рассмотрение правительства, уточнила Голикова.

Ранее сообщалось, что ректор СПГУ призвал восстановить престиж института аспирантуры.