МКС снова предложили вооружить «антимусорным лазером»

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Ученые из Института прикладной физики РАН предложили оснастить Международную космическую станцию (МКС) лазером, который отстреливал бы космический мусор, передает ТАСС.

Данное предложение содержится в тезисах доклада «Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы», который подготовлен к конференции специалистов ИПФ.

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В тезисах отмечается, что лазер может стать для МКС самым эффективным инструментом борьбы с космическим мусором.

«Рассматриваемые схемы базируются на использовании волоконных лазеров», — уточняется в докладе.

В прошлом году член-корреспондент РАН Борис Шустов уже предлагал оснастить МКС лазером для отстрела космического мусора.