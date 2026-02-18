Размер шрифта
Зеленский поручил организовать встречу с Путиным в Женеве

Зеленский поручил организовать встречу с Путиным для решения вопроса территорий
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Axios.

«Зеленский вновь подчеркнул, что лучший способ добиться прорыва в территориальном вопросе — это личная встреча с Путиным. Он сказал, что поручил своей команде организовать встречу на уровне лидеров в Женеве», — отмечается в материале.

В Кремле неоднократно заявляли, что если Зеленский хочет лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, то для этого ему придется приехать в Москву. 28 января об этом сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, однако Зеленский отказался приезжать в столицу России.

Также Зеленский в интервью Axios заявил, что Украина готова вывести войска из Донбасса только при зеркальном отводе российских сил. Он допустил вынесение вопроса о статусе территорий на референдум и отметил, что вариант с фиксацией линии фронта может получить поддержку в украинском обществе.

До этого журнал The Economist писал, что украинская делегация на переговорах в Женеве разделилась на два крыла по вопросу заключения мирного договора с Россией. Одно крыло выступает за быстрое соглашение под эгидой США, другое, связанное с экс-главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, проявляет меньшую заинтересованность. Сам Зеленский якобы балансирует между этими позициями.

Ранее в Германии сочли «немыслимым» отказ Украины от территорий.
 
