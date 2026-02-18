Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Автомобили

«Реал» обыграл «Бенфику» в скандальном матче Лиги чемпионов

«Реал» победил «Бенфику» в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов
REUTERS/Violeta Santos Moura

Мадридский «Реал» обыграл лиссабонскую «Бенфику» в первом стыковочном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.

Матч завершился со счетом 1:0. Победу «Реалу» принес нападающий Винисиус Жуниор, который забил мяч на 50-й минуте встречи. При этом на 85-й минуте из-за споров с арбитром был удален главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью.

После гола Винисиуса матч был приостановлен на 10 минут. Причиной стала перепалка бразильца с вингером «Бенфики» Джанлукой Престианни. Нападающий обвинил оппонента в расизме. После конфликта аргентинец направился в сторону раздевалки, но тренерский штаб уговорил его продолжить матч.

Следующий матч между командами пройдет 25 февраля.

До этого «ПСЖ» обыграл «Монако» в первом стыковом матче за право выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая состоялась на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыли монегаски уже на 1-й минуте, отличился Фоларин Балогун с передачи российского полузащитника Александра Головина. На 18-й минуте Балогун забил второй мяч. Первый гол за «ПСЖ» оформил Дезире Дуэ, а Ашраф Хакими сравнял счет на 41-й минуте. На 67-й минуте Дуэ забил свой второй мяч.

Ранее стало известно, что легенда «Реала» может дебютировать в боксе против блогера.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!