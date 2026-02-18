«Реал» обыграл «Бенфику» в скандальном матче Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл лиссабонскую «Бенфику» в первом стыковочном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.

Матч завершился со счетом 1:0. Победу «Реалу» принес нападающий Винисиус Жуниор, который забил мяч на 50-й минуте встречи. При этом на 85-й минуте из-за споров с арбитром был удален главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью.

После гола Винисиуса матч был приостановлен на 10 минут. Причиной стала перепалка бразильца с вингером «Бенфики» Джанлукой Престианни. Нападающий обвинил оппонента в расизме. После конфликта аргентинец направился в сторону раздевалки, но тренерский штаб уговорил его продолжить матч.

Следующий матч между командами пройдет 25 февраля.

До этого «ПСЖ» обыграл «Монако» в первом стыковом матче за право выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая состоялась на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыли монегаски уже на 1-й минуте, отличился Фоларин Балогун с передачи российского полузащитника Александра Головина. На 18-й минуте Балогун забил второй мяч. Первый гол за «ПСЖ» оформил Дезире Дуэ, а Ашраф Хакими сравнял счет на 41-й минуте. На 67-й минуте Дуэ забил свой второй мяч.

