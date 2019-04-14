Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине

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Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования. Об этом сообщает ТАСС.

По этой причине, считает Борисов, американские власти не станут вводить экономические санкции на российские ракетные двигатели РД-180.

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«Зачем же вводить санкции против двигателей, если от этого зависит их космическая программа? Они же не сумасшедшие в этом плане», — заявил Борисов.

Ранее сообщалось, что командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил на слушаниях в комитете палаты представителей американского конгресса, что Соединенные Штаты перестанут покупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 финансового года.