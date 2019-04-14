Ученые назвали продлевающие жизнь упражнения

Бразильские ученые рассказали, какой тип упражнений продлевает жизнь. Соответствующий доклад они представили на конгрессе Европейского сообщества кардиологов.

По мнению ученых, «долгожителям» необходимо выполнять упражнения для развития мышц, однако основным при этом является не тяжесть поднимаемого веса, а скорость выполнения упражнения.

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«Люди с большей мышечной силой по статистике живут дольше», — заявил автор исследования Клаудио Гил Араужо.

Ранее ученые из университета Британской Колумбии назвали идеальный завтрак для диабетиков.