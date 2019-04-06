Ученые нашли самое высокое тропическое дерево

Ученые из Великобритании и Малайзии заявили, что им удалось обнаружить самое высокое тропическое дерево в мире. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как отмечается, это дерево находится в заповедной зоне долины Данум в малазийском штате Сабах. Его высота составляет более 100 метров.

Реклама

Дерево получило название «Менара», что в переводе с малайзийского означает «башня».

В материале говорится, что для подтверждения находки из Оксфордского университета пришлось прибегнуть к 3D-сканированию и использованию дронов. Затем местный альпинист Ундинг Джами самостоятельно измерил дерево специальной лентой.

«Честно говоря, вид сверху был невероятным. Я не знаю, что сказать, кроме того, что это было очень-очень-очень удивительно», — сказал Джами.

Ранее сообщалось, что считавшуюся вымершей самую большую пчелу в мире нашли в Индонезии спустя 38 лет.