Космонавт подтвердил нахождение неисправности в ракете «Союз-ФГ»
Российский космонавт Алексей Овчинин заявил, что найдена «небольшая неисправность» ракеты-носителя «Союз-ФГ», старт которой запланирован на 14 марта, передает РИА «Новости».
«Да, была небольшая неисправность», — прокомментировал Овчинин.
11 октября российская ракета-носитель «Союз-ФГ» с российско-американским экипажем МКС на борту потерпела крушение, в результате чего не удалось вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10». Космонавты успели катапультироваться.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал причины неудачных запусков космических ракет.