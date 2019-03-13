Космонавт подтвердил нахождение неисправности в ракете «Союз-ФГ»

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Российский космонавт Алексей Овчинин заявил, что найдена «небольшая неисправность» ракеты-носителя «Союз-ФГ», старт которой запланирован на 14 марта, передает РИА «Новости».

«Да, была небольшая неисправность», — прокомментировал Овчинин.

11 октября российская ракета-носитель «Союз-ФГ» с российско-американским экипажем МКС на борту потерпела крушение, в результате чего не удалось вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10». Космонавты успели катапультироваться.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал причины неудачных запусков космических ракет.