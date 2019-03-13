Новый пуск «Союза» из Куру отложен

Запуск ракеты-носителя «Союз» с четырьмя британскими спутниками связи O3b с космодрома Куру перенесен на 4 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как отмечается, это связано с изменением даты пуска ракеты Vega с итальянским космическим аппаратом PRISMA, который теперь состоится 21, а не 14 марта.

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«После пуска Vega для подготовки средств космодрома к старту ракеты «Союз» с космическими аппаратами O3b потребуется две недели», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что старт «Союза» будет произведен в 19.31 мск.

Ранее сообщалось, что названа дата следующего пуска «Союза» с Куру.