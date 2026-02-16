Размер шрифта
Комитет Госдумы одобрил законопроект о штрафах за спекуляцию билетами на поезда

Комитет ГД рекомендовал принять закон о штрафах за перепродажу билетов на поезда
Mikhail Leonov/Shutterstock/FOTODOM

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект об административной ответственности для перекупщиков железнодорожных билетов, передает ТАСС.

Инициаторами внесения новой статьи в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) выступили депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Сергей Леонов. Они предлагают ввести штрафы за скупку и последующую перепродажу проездных документов на поезда дальнего следования для лиц, у которых нет договора с перевозчиком.

Граждан предлагается штрафовать на 5-10 тысяч рублей, а должностных лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц — на 400-500 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что нелегальная деятельность перекупщиков напрямую ущемляет права пассажиров путем завышения стоимости билетов и создания искусственного дефицита мест в поездах.

Уже действующий в России закон запрещает посредникам без договора с перевозчиком продавать электронные билеты на поезда с использованием официального сайта или мобильного приложения РЖД.

Ранее в России начали пускать пассажиров на посадку в поезд по биометрии.
 
