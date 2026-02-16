Александры и Натальи чаще всего покупают в России премиальную недвижимость

Александры и Натальи лидируют в рейтинге покупателей премиальной недвижимости

Александры (9,8%) и Натальи (8%) лидируют в рейтинге покупателей премиальной недвижимости. Это показало исследование компании PIONEER, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным исследования, доля мужчин в сделках составляет 52%, женщин — 48%. Несмотря на то, что покупатели-мужчины сохраняют численное преимущество, разрыв между гендерными группами минимальный.

Среди мужчин в пятерку наиболее часто встречающихся имен вошли Сергей, Алексей, Дмитрий и Андрей. Средний возраст — 44 года. Они чаще покупают трехкомнатные квартиры (38,4%), за ними следуют двухкомнатные (34,2%) и четырехкомнатные лоты (18,5%). Наименьший интерес зафиксирован к однокомнатным (8,5%). Средняя площадь приобретаемого объекта — 77,6 кв. м.

Наиболее высокая доля сделок с участием мужчин приходится на жителей Москвы (44,9%). Следом идут Московская область (5,6%), Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Новосибирская и Ростовская области.

Среди покупательниц премиального жилья лидерство держит имя Наталья. В топ-5 также вошли Елена, Ольга, Татьяна и Анна. Средний возраст составляет 45 лет.

Женщины чаще выбирают трехкомнатные квартиры (37,2%). Доля двухкомнатных лотов достигает 36,3%, четырехкомнатных — 15,8%, однокомнатных — 10,2%. Средняя площадь — 74,7 кв. м. Подавляющее большинство покупательниц — жительницы Москвы (53,8%). Другие популярные регионы совпадают с мужчинами.

«В последние годы покупатели премиальной недвижимости предпочитают многокомнатные квартиры. Это позволяет организовать личное пространство для каждого члена семьи», — прокомментировал Павел Иншаков, директор по продажам компании PIONEER.

Ранее россиянам объяснили, когда выгодно рефинансировать ипотеку, а когда — бессмысленно.