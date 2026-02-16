«Я не вижу сильных соперниц выше нее»: Рудковская оценила шансы Петросян на ОИ-2026

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, оценила шансы российской фигуристки Аделии Петросян завоевать первенство на Олимпийских играх в Италии. Ее слова приводит «Советский Спорт».

«Думаю, что ей под силу справиться с задачей. Я не вижу у нее сильных соперниц на голову выше нее. Аделии надо сделать свою работу. У нее очень грамотный и опытный тренерский штаб. Мы болеем за прекрасную спортсменку в сложнейших текущих условиях, в которых оказались все наши спортсмены. Она может сотворить историю. Даже не во имя, а вопреки всему», — заявила Рудковская.

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы. По итогам жеребьевки, прошедшей 15 февраля, Петросян выступит под вторым номером.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее названы главные соперницы Петросян на Олимпиаде.