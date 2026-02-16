Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Спорт

Итальянский велогонщик погиб во время тренировки в ДТП

Итальянский велогонщик погиб в 18 лет в результате ДТП
Соцсети

Итальянский велогонщик команды Goodshop Team Франческо Маццолени умер во время тренировки от травм, полученных в результате ДТП. Об этом пишет Daily Mail.

15 февраля около города Барцана Маццолени столкнулся с автомобилем Ford Focus, двигавшимся во встречном направлении. От удара спортсмен отлетел на несколько метров, а его велосипед разломился пополам. Маццолени умер на месте от полученных травм. За рулем автомобиля находился мужчина около 30 лет.

«Слишком рано ушел из жизни наш Франческо Маццолени. Он умер во время тренировки на родной трассе, занимаясь любимым делом. Мы всегда будем помнить твою улыбку», — сказано в опубликованном заявлении его команды.

Маццолени исполнилось бы 19 лет в марте. Заниматься велоспортом он начал с пяти лет в клубе Almenno, затем выступал за Uc Osio Sotto в категории «кадет», позже — за 3B Academy в Грумелло-дель-Монте. В этом сезоне он дебютировал в категории Under-23 в составе туринской команды Goodshop Team.

Ранее финского фристайлиста госпитализировали после падения на Олимпиаде.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!