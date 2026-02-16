Итальянский велогонщик погиб во время тренировки в ДТП

Итальянский велогонщик команды Goodshop Team Франческо Маццолени умер во время тренировки от травм, полученных в результате ДТП. Об этом пишет Daily Mail.

15 февраля около города Барцана Маццолени столкнулся с автомобилем Ford Focus, двигавшимся во встречном направлении. От удара спортсмен отлетел на несколько метров, а его велосипед разломился пополам. Маццолени умер на месте от полученных травм. За рулем автомобиля находился мужчина около 30 лет.

«Слишком рано ушел из жизни наш Франческо Маццолени. Он умер во время тренировки на родной трассе, занимаясь любимым делом. Мы всегда будем помнить твою улыбку», — сказано в опубликованном заявлении его команды.

Маццолени исполнилось бы 19 лет в марте. Заниматься велоспортом он начал с пяти лет в клубе Almenno, затем выступал за Uc Osio Sotto в категории «кадет», позже — за 3B Academy в Грумелло-дель-Монте. В этом сезоне он дебютировал в категории Under-23 в составе туринской команды Goodshop Team.

