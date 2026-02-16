Сотрудник выиграл на корпоративе iPhone 17 Pro Max, оказавшийся муляжом

В Китае сотрудник одной из компаний оказался в центре скандала после того, как выигранный им на итоговой корпоративной вечеринке iPhone 17 Pro Max оказался муляжом, пишет South China Morning Post.

Мужчина по имени Цзян рассказал, что во время розыгрыша главного приза — iPhone 17 Pro Max — его объявили победителем. Ему вручили фирменный пакет, коробку, внешне полностью соответствующую оригинальной упаковке Apple, а также распечатанный чек. Мужчина решил не открывать подарок сразу, чтобы сделать сюрприз супруге дома.

Однако при распаковке он обнаружил внутри не смартфон, а сладости — два шоколада, три леденца и несколько плиток.

Первоначально в сети появились предположения, что кто-то из организаторов мог заменить настоящий телефон на дешевые предметы. Однако сам Цзян заявил, что это была шутка командного менеджера. По его словам, больница, в которой он работает, не одобрила покупку дорогостоящего устройства.

«Я ожидал, что 2026 год начнется удачно, но для меня итоговая вечеринка превратилась в первоапрельскую шутку», — прокомментировал мужчина.

История вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Один из комментаторов сообщил, что главным призом в его компании стала личная встреча с руководителем. Другие рассказали, что в качестве награды им предложили совместное фото с начальником и автограф работодателя.

Часть комментаторов сочли произошедшее проявлением неуважения к сотрудникам и подчеркнули, что корпоративные мероприятия должны быть способом поощрения труда, а не поводом для сомнительных шуток.

