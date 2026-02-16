В России впервые с 2015 года обновились правила работы врачей с наркозависимыми

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу новый утвержденный Минздравом порядок диспансерного наблюдения за пациентами с зависимостью от психоактивных веществ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Главным нововведением стало разделение пациентов на четыре категории по тяжести проблемы: ДН-1 (пагубное употребление без сформированной зависимости), ДН-2 (алкогольная зависимость), ДН-3 (зависимость от других психоактивных веществ) и ДН-4 (пациенты, направленные судом).

Впервые четко прописано определение ремиссии — это воздержание от употребления наркотиков продолжительностью не менее года. От срока ремиссии зависит периодичность визитов к наркологу: например, после двух лет воздержания пациенты группы ДН-4 должны посещать врача раз в три месяца.

Прекратить наблюдение теперь вправе только врачебная комиссия. Исключением являются случаи, когда пациент переехал, полгода не приходил на прием или подписал отказ. При смене места жительства он обязан сам уведомить лечащего врача и указать медучреждение, где будет наблюдаться далее.

По данным Минздрава, первое место в России по числу новых случаев наркотической зависимости занимает Хабаровский край: там за год выявляют 19,6 наркомана на 100 тысяч жителей. На втором месте находится Новосибирская область (18,4 случая наркозависимости на 100 тыс. населения).

Ранее Минздрав России предложил по-новому проводить освидетельствование на наркотическое и алкогольное опьянение.