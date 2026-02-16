Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

В России впервые с 2015 года обновились правила работы врачей с наркозависимыми

Ъ: вступил в силу новый порядок диспансерного наблюдения за наркозависимыми
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу новый утвержденный Минздравом порядок диспансерного наблюдения за пациентами с зависимостью от психоактивных веществ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Главным нововведением стало разделение пациентов на четыре категории по тяжести проблемы: ДН-1 (пагубное употребление без сформированной зависимости), ДН-2 (алкогольная зависимость), ДН-3 (зависимость от других психоактивных веществ) и ДН-4 (пациенты, направленные судом).

Впервые четко прописано определение ремиссии — это воздержание от употребления наркотиков продолжительностью не менее года. От срока ремиссии зависит периодичность визитов к наркологу: например, после двух лет воздержания пациенты группы ДН-4 должны посещать врача раз в три месяца.

Прекратить наблюдение теперь вправе только врачебная комиссия. Исключением являются случаи, когда пациент переехал, полгода не приходил на прием или подписал отказ. При смене места жительства он обязан сам уведомить лечащего врача и указать медучреждение, где будет наблюдаться далее.

По данным Минздрава, первое место в России по числу новых случаев наркотической зависимости занимает Хабаровский край: там за год выявляют 19,6 наркомана на 100 тысяч жителей. На втором месте находится Новосибирская область (18,4 случая наркозависимости на 100 тыс. населения).

Ранее Минздрав России предложил по-новому проводить освидетельствование на наркотическое и алкогольное опьянение.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!