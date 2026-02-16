В Таиланде мужчина выстрелил себе в лицо после ссоры с женой

В Таиланде мужчина выстрелил себе в лицо во время чистки оружия, сообщает Thaiger.

В воскресенье, 15 февраля, в больницу с тяжелым ранением лица попал 41-летний Ануват Сангчароен, владелец магазина кондиционеров в Банг-Ламунге.

По словам тестя пострадавшего, незадолго до инцидента Ануват поссорился с женой, достал пистолет и начал его чистить. Семья услышала выстрел, а Ануват успел сказать, что случайно подстрелил себя.

Как сообщается, полиция обнаружила кровь и средство для чистки металла на рабочем столе в его доме, однако оружия на месте найдено не было. Жена пострадавшего убрала пистолет в сейф и заявила, что отдаст следователям после стабилизации состояния мужа.

В настоящее время полицейские готовятся допросить семью. Пока не установлено, был ли инцидент несчастным случаем, вызванным неосторожностью, или имел другие причины.

