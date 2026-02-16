Размер шрифта
«Негативная реакция»: Песков ответил на обвинения в отравлении Навального

Песков назвал обвинения в отравлении Навального предвзятыми
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предвзятыми и необоснованными заявления пяти стран о якобы отравлении Алексея Навального и обвинили Россию в подобных утверждениях.

«Очень негативная реакция. Считаем (подобные заявления — прим. «Газеты.Ru») предвзятыми, ни на чем не обоснованными. Решительно отвергаем», — заявил он.

Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерланды заявили, что по итогам лабораторных исследований в образцах биоматериалов основателя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального якобы был обнаружен эпибатидин — токсичное вещество, извлекаемое из кожи южноамериканской лягушки-древолаза.

Совместное заявление пяти стран опубликовано на сайтах правительств Великобритании и Швеции. В документе указано, что эпибатидин «с высокой долей вероятности стал причиной летального исхода».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ТАСС назвала «информационным вбросом» заявления об отравлении Навального.

Ранее New Yorker поместил портрет Навального на обложку.
 
