Раскрыта сумма алиментов, которую суд может обязать Башарова платить экс-жене

Юрист Александр Кудряшов рассказал «Газете.Ru», что экс-жена Марата Башарова может через суд добиться от телеведущего алиментов в размере 700–830 тысяч рублей. Сумма высчитывается исходя из доходов отца ребенка.

Адвокат отметил, что в случае, если нет нотариального соглашения, базовый вариант на одного ребенка — это алименты в доле от дохода, 25% ежемесячно. Однако, по словам Кудряшова, суд может изменить долю при некоторых обстоятельствах.

Согласно данным СМИ, в 2019 году доход Марата Башарова в год составлял около 40 млн рублей. Основная часть заработка актера — это съемки в шоу «Битва экстрасенсов», а также в кино и сериалах. Сообщалось, что на телевидении его день стоил от 500 тысяч рублей, а смена как киноактера — от 300 тысяч рублей.

«Покажу на примере, что это дает в цифрах при 40 млн рублей дохода в год. Берем 40 млн и делим на 12, это примерно 3,3 млн рублей в месяц. Дальше важно, что удержание алиментов по исполнительному документу считают с дохода после удержания НДФЛ, и получается после НДФЛ 13%: 3,3 млн умножаем на 0,87, это около 2,9 млн рублей в месяц. 1/4 от этого – 725 тысяч рублей в месяц. То есть, если суд пойдет по «классическому варианту» 25% от подтвержденного дохода, ориентир порядка 700–830 тысяч рублей в месяц», — поделился адвокат.

Также Александр Кудряшов подчеркнул, что бывшая жена Башарова может сама установить размер алиментов. По его словам, если доход нерегулярный, меняющийся, в валюте, «в натуре», который сложно подтвердить, то суд вправе назначить алименты в твердой денежной сумме, исходя из сохранения ребенку прежнего уровня обеспечения.

«На практике при очень больших доходах плательщика суды нередко обсуждают как раз обоснованность 1/4, поэтому итог может оказаться и заметно меньше и выше, если заявлены и доказаны большие расходы», — заявил юрист.

Бывшая жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова рассказала, что подала на алименты после разговора с актером. Она призналась, что он сам попросил ее обратиться в суд, чтобы больше не заговаривать о деньгах на ребенка. На данный момент, по словам Шевырковой, телеведущий выплачивает ей примерно по 100 тысяч рублей. Сумма меняется в зависимости от обстоятельств, например, становится больше, если семья отправляется на отдых или покупает подарки.

Ранее Марат Башаров назвал глупостями сообщения о свадьбе.