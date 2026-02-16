Размер шрифта
Кремль пообещал принять меры на резкий рост коммунальных платежей

Песков призвал отслеживать случаи резкого роста тарифов ЖКУ и принимать меры
Maxim Shemetov/Reuters

Случаи резкого роста платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России надо отслеживать и при необходимости принимать меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Где-то граждане жалуются на резкий рост платы — вот эту ситуацию нужно мониторить, очень внимательно отслеживать и принимать при необходимости меры», — сказал представитель Кремля журналистам.

До этого депутаты Госдумы предложили ввести в РФ мораторий на повышение стоимости коммунальных услуг до 1 марта 2028 года. По задумке авторов законопроекта, подобное решение поможет стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить финансовую нагрузку на потребителей.

В начале февраля россияне пожаловались на повышение стоимости ЖКУ. По данным Telegram-канала Baza, жители некоторых регионов РФ, в том числе Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Московской области, получили квитанции с суммами вдвое выше прежних, причем уже за декабрь 2025 года — по итогам перерасчета.

До этого Песков заявлял, что повышение тарифов ЖКУ в России не должно быть резким и заявил о необходимости замедлить этот рост. Также пресс-секретарь пообещал, что власти будут предметно рассматривать каждое обращение граждан касательно квитанций и цен на «коммуналку».

Ранее в России предложили создать отдельное ведомство, отвечающее за ЖКХ.
 
