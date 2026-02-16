Стало известно место проведения переговоров по Ирану

Переговоры по Ирану в Женеве пройдут в постпредстве Омана при ООН

Переговоры по Ирану в Женеве пройдут в постоянном представителе Омана при Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее стало известно, что переговоры на тему урегулирования российско-украинского конфликта, а также ситуации в Иране пройдут одновременно в Женеве 17 февраля.

«Переговоры по Ирану ожидаются в постоянном представительстве Омана при ООН в Женеве», — сказал собеседник агентства.

Других подробностей он не привел.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Министр иностранных дел республики Аббас Арагчи заявил, что для заключения прочного соглашения между Ираном и США необходимы равные позиции и взаимное уважение. По его словам, Тегеран подходит к дипломатии с открытыми глазами, сохраняя твердую память о событиях 2025 года.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о готовности отправить инспекторов на ядерные объекты Ирана для проверки.