Общество

Симоньян рассказала, как проходит лечение от рака

Симоньян заявила, что проходит лучевую и химиотерапию в борьбе с раком
Telegram-канал Маргарита Симоньян из дома

Глава RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что проходит лучевую терапию и химиотерапию в борьбе с раком.

По ее словам, на фоне стресса течение болезни проходит в «ураганном» режиме.

«Поэтому и операция, и химия, и лучевая [терапия], и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», — отметила Симоньян.

26 января она выложила фото с бритой головой.

8 декабря 2025 года телеведущая рассказала о начале третьего курса химиотерапии. Как отметила Симоньян, она по-разному переносит химиотерапию. Чаще всего только в первые дни после процедур ее самочувствие заметно ухудшается, а в остальное время она живет почти как здоровый человек.

Впервые о том, что у нее диагностировали «пугающее» заболевание, Симоньян заявила в начале сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Тогда она не стала раскрывать диагноз, но 22 сентября в своем Telegram-канале написала, что проходит лечение от рака.

Ранее следователи завершили расследование дела о подготовке покушения на Симоньян.
 
