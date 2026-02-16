Размер шрифта
Лукашенко заявил о неразрывности отношений Белоруссии с Россией

Лукашенко: нет той силы, которая способна оторвать Беларусь от России
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россию и Белоруссию не оторвать друг от друга. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем союзного государства Сергеем Глазьевым в Минске, передает БелТА.

В России некоторые говорят, что кто-то пытается оторвать Минск от Москвы, отметил он.

«Скажу только одно: нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России и Россию от Беларуси», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что сложились такие обстоятельства, которые связали две страны воедино», наверное, на долгие-долгие десятилетия и века».

По его словам, Белоруссия всегда была ориентирована на Россию, где «наше многое, если не все.»

Между странами полное единство в этом плане, а также в политическом отношении, заключил белорусский лидер.

В начале января Лукашенко позитивно оценил развитие сотрудничества с Россией в 2025 году.

Ранее Лукашенко пообещал по-мужски драть шкуру с комбатов.
 
