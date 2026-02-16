Глава МИД Эстонии пообещал «перенести войну» в Россию при одном условии

Эстония «перенесет войну» в Россию, если она «вторгнется» на территорию республики. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна, чьи слова приводит «Европейская правда».

Он назвал фейком нарратив о том, что Эстония является одной из самых уязвимых стран в Европе и одной из первых целей в случае якобы атак со стороны России.

«Я думаю, что НАТО сильнее, чем когда-либо. У нас уже есть новые планы обороны, и это означает, что мы не просто ждем. Если Россия вторгнется на нашу территорию, то начав сопротивление, мы перенесем войну на территорию России», — заявил Цахкна.

При этом он назвал ошибкой идею о переговорах с Россией без какого-либо плана. Он отметил, что Европа проводила подобную политику в течение десятилетий, но она якобы ни к чему не привела.

«Поэтому сейчас совершенно неправильно начинать поиск какого-либо специального посланника Европейского Союза, отправлять этого посланника в Кремль, потому что он вернется в униженном положении, еще более слабым, а также ослабит позиции Украины», — порассуждал Цахкна.

До этого Маргус Цахкна назвал «ужасом» слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который выступил против «демонизации» России и поддержал возобновление сотрудничества с РФ в сфере энергетики.

Ранее Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для НАТО.