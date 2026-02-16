Размер шрифта
Общество

Пожар в хостеле на севере Москвы ликвидировали

Пожар в хостеле на 80 «квадратов» в Москве ликвидировали
Владимир Трефилов/РИА Новости

Пожар на 80 квадратных метров в хостеле на севере Москвы ликвидировали. Об этом сообщили в столичном МЧС.

Причины возникшего возгорания пока неизвестны, их будут выяснять специалисты. Их работу проконтролирует Савеловская межрайонная прокуратура, сообщили в ведомстве.

Известно также, что в ходе ликвидации пожара в хостеле в Хорошевском районе Москвы, по предварительным данным, спасли 16 человек, пострадали не менее шести человек. По информации агентства «Москва», некоторым людям пришлось прыгать из окон четвертого этажа, другие спускались по простыням.

16 февраля также сообщалось, что в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы произошел пожар, в результате которого пострадали трое взрослых и один ребенок.

Ранее в Москве во время пожара из окна восьмого этажа выпал человек.
 
