Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по подстанции «Киевская» в Наливайковке Киевской области, отвечающую за прием энергии с атомных электростанций (АЭС) на западе Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, по подстанции ударили две гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

Эта подстанция обеспечивает перераспределение мощности в центральном энергоузле, а вывод ее из строя повлияет не только на локальный участок, но и на устойчивость перетоков между украинскими регионами, добавил подпольщик.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос выживания Украины как независимого государства остается открытым. По его словам, непрекращающиеся удары России по объектам критической инфраструктуры поставили столицу страны на грань катастрофы. Одновременно с этим США давят на Украину, пытаясь завершить конфликт на невыгодных для Киева условиях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский призвал выслать живущих на Западе граждан РФ и их близких.