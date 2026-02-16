В Кремле рассказали, провел ли Путин встречу с делегацией РФ перед переговорами по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорной группой по Украине.

«Путин [находится] в постоянном контакте с переговорщиками. Они получат детальные инструкции накануне переговоров (по мирному урегулированию конфликта на Украине в Женеве. — «Газета.Ru»)», — поделился Песков.

Третий раунд переговоров по миру на Украине состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины. Швейцария в них участвовать не будет. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

16 февраля стало известно, что переговоры на тему урегулирования российско-украинского конфликта, а также ситуации в Иране пройдут одновременно в Женеве 17 февраля.

Ранее была названа одна из тем переговоров по Украине в Женеве.