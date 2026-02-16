Размер шрифта
В Кремле согласились с утверждением, что нефть стала предметом шантажа

MGIMO360 TV/YouTube

В Кремле согласны с утверждением премьер-министра Словакии Роберта Фицо, что нефть стала предметом шантажа из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, этим же обусловлены нападки украинского лидера Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана.

«Да, абсолютно! Мы полностью с этим согласны. Де-факто так и есть. По-другому это расценивать невозможно», — отметил представитель Кремля.

14 февраля Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности хамски высказался в адрес Виктора Орбана. По его мнению, премьер Венгрии якобы думает о росте своего живота, а не об усилении армии республики.

13 февраля венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что украинские власти заблокировали поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для Будапешта незадолго до парламентских выборов.

Ранее Орбан назвал Украину врагом Венгрии.
 
