Пушкин: российским туристам разрешат брать в космос домашних животных

Гендиректор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин рассказал, что космическим туристам из России разрешат брать с собой домашних животных, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что туристы будут путешествовать в семиместной одноступенчатой возвращаемой ракете. Их будет отправлять на высоту 200 км.

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Пушкин отметил, что за дополнительную плату, возможно купит «индивидуальные условия», в том числе и отдельное место для животных.

«Если турист летит всей семьей, то может взять с собой даже домашних животных. Другое дело, что животных нужно привязать к чему-то», — уточнил Пушкин.

Первый полет запланирован на 2025 год, добавил директор.

Ранее Пушкин заявил, что Россия и США устроили новую «космическую гонку».