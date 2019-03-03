Новейший корабль SpaceX успешно состыковался с МКС

Первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с манекеном персонажа из фильма «Чужой» Эллен Рипли на борту состыковался с МКС. Об этом сообщает AP.

В агентстве подчеркнули, что если миссия пройдет успешно, SpaceX сможет отправить на борту корабля двух космонавтов в рамках коммерческой программы NASA уже летом 2019 года.

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Ранее сообщалось, что основатель компании Илон Маск рассказал, что тревожит его после запуска новейшего корабля на МКС.

Данная миссия, получившая название Demo Mission-1 (DM-1), является дебютной, и пройдет в непилотируемом режиме.

В дальнейшем этот корабль будет использоваться в пилотируемом режиме.