В Роскосмосе поставили цель довести успешность пусков до 100%
Наблюдательный совет Роскосмоса поставил задачу довести успешность пусков до 100%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат российского вице-премьера Юрия Борисова.
Как отмечается, также была поставлена задача выполнять гособоронзаказ на 100%.
«Среди основных: доля выпуска высокотехнологичной гражданской продукции и продукции двойного назначения должна составить в текущем году 49%, выполнение заданий гособоронзаказа — 100%, выполнение программы импортозамещения — 100%, успешность пусков — 100%», — отметили в аппарате Борисова.
Уточняется, что на заседании набсовета госкорпорации также был утвержден финансовый план на 2019 год, а также ключевые показатели на тот же период.
Ранее сообщалось, что в Роскосмосе согласовали назначения трех гендиректоров.