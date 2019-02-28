В Роскосмосе поставили цель довести успешность пусков до 100%

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Наблюдательный совет Роскосмоса поставил задачу довести успешность пусков до 100%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат российского вице-премьера Юрия Борисова.

Как отмечается, также была поставлена задача выполнять гособоронзаказ на 100%.

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«Среди основных: доля выпуска высокотехнологичной гражданской продукции и продукции двойного назначения должна составить в текущем году 49%, выполнение заданий гособоронзаказа — 100%, выполнение программы импортозамещения — 100%, успешность пусков — 100%», — отметили в аппарате Борисова.

Уточняется, что на заседании набсовета госкорпорации также был утвержден финансовый план на 2019 год, а также ключевые показатели на тот же период.

Ранее сообщалось, что в Роскосмосе согласовали назначения трех гендиректоров.