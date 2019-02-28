На израильском лунном зонде произошел сбой

Израильский космический аппарат Beresheet, запущенный к Луне, столкнулся с техническими трудностями. Как сообщает Space.com, 25 февраля аппарат не смог совершить запланированный маневр, чтобы направиться по направлению к спутнику Земли. Он был намечен на 12 часов израильского времени, когда аппарат находился вне связи с Землей.

«В ходе подготовительной фазы компьютер корабля неожиданно перезагрузился, автоматически помешав маневру, — заявили представители компании SpaceIL. – Команда инженеров изучают данные и анализируют ситуацию. В настоящее время системы корабля работают нормально за исключением звездного датчика». Звездные датчики используются кораблем для ориентации в пространстве.

Разработчики миссии сообщили, что вскоре после запуска стало ясно, что звездные датчики оказались более чувствительны к солнечному свету, чем ожидалось, что мешает ориентироваться по звездам. Сейчас связь с аппаратом присутствует, инженеры надеются, что им удастся вторая попытка совершить маневр отлета от Земли.