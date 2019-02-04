Прокурор рассказал о втором уголовном деле по гибели группы Дятлова

Второго уголовного дела по гибели тургруппы Игоря Дятлова в 1959 году, о чем неоднократно заявляли приверженцы конспирологии, на самом деле никогда не существовало, заявил на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

«Я вам ответственно заявляю: доказательств того, что существует другое дело, — нет!» — подчеркнул он, демонстрируя оригинал дела, состоящего из более чем 400 страниц. По словам спикера, современные возможности позволят пролить свет на обстоятельства трагедии, что в силу объективных причин невозможно было сделать раньше.

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«Многие задаются вопросом: что же сейчас, 60 лет спустя, можно узнать, когда людей уже нет? Но мы сможем ответить на многие вопросы, на которые не могли ответить 60 или 50 лет назад, потому что не было современных технологий», — отметил Курьяков.

«Сейчас я не могу сказать, какая версия окажется верной. Мы рассматривали 75 версий. Большой блок – это конспирологические версии, согласно им, все произошло под присмотром органов власти, которые все знали. Это абсолютная неправда, что мы доказали. Соответственно, 15 версий отпадают. Никаких скрытных действий не было. Мы идем по этому пути дальше. Чтобы отсекать дальнейшие версии, мы запрашиваем документы. Они поступают постоянно, последний пакет пришел в пятницу вечером. Основных версий – три. Но сбор документов, повторюсь, производится постоянно. Качественные ответы на главный вопрос будут даны после выезда прокуроров на перевал Дятлова, где будут произведены необходимые экспертизы. Пока что идут только рассуждения», — резюмировал прокурор.