Эксперт назвал причину гибели группы Дятлова
Эксперт-криминалист Владимир Анкудинов заявил, что причина гибели туристов Игоря Дятлова на Северном Урале давно известна. Об этом сообщает НСН.
По его словам, туристы случайно погибли «в ходе военных испытаний».
Он также добавил, что дело гибели группы Дятлова искусственно раздувают.
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Однако, Анкудинов приветствовал новое расследование Генпрокуратуры России в отношении гибели туристов.
Ранее сообщалось, что телеканал Discovery снимет фильм про гибель группы Дятлова.