В РАН открестились от присвоения звания патриарху Кириллу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/681/12133681/RIAN_725589.HR-pic905-895x505-70114.jpg">

Российская академия наук (РАН) опровергла сведения о присвоении звания почетного профессора РАН Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения РАН.

Как отмечается, в анонсе заседания Президиума РАН, который был объявлен аппаратом РАН и разослан ее пресс-службой 18 января, содержалась «ошибочная информация».

Реклама

Также подчеркивается, что это касается и заявлений о присвоении звания спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Однако на момент публикации новости этот текст был удален с сайта РАН. Скриншот сохранился у издания «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что голосование в РАН по почетному званию патриарха Кирилла отложили.