В РАН открестились от присвоения звания патриарху Кириллу
Российская академия наук (РАН) опровергла сведения о присвоении звания почетного профессора РАН Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения РАН.
Как отмечается, в анонсе заседания Президиума РАН, который был объявлен аппаратом РАН и разослан ее пресс-службой 18 января, содержалась «ошибочная информация».
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Также подчеркивается, что это касается и заявлений о присвоении звания спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Однако на момент публикации новости этот текст был удален с сайта РАН. Скриншот сохранился у издания «Фонтанка».
Ранее сообщалось, что голосование в РАН по почетному званию патриарха Кирилла отложили.