Голосование в РАН по почетному званию патриарха Кирилла отложили

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Президиум РАН отложил голосование по присвоению почетного звания патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Академии.

По словам источника агентства, президиуму необходимо обсудить вопрос актуализации положения, которое было принято более 20 лет назад.

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«Сегодня у ряда членов РАН возникает вопрос, насколько действующее положение отвечает нынешнему статусу Академии в свете новых задач, стоящих перед ней», — отметил представитель РАН.

По его словам, также переносится процедура о присвоении почетного звания председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в РАН сняли с повестки дня вопрос о присвоении патриарху почетного звания.