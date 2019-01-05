В США могут разрешить удобрения из человеческих останков
Американский сенатор Джейми Педерсен предложил разрешить компостирование человеческих останков, сообщает NBC News.
Издание уточняет, что компостирование — способ обезвреживания сельскохозяйственных отходов путем разложения органических веществ микроорганизмами.
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По мнению сенатора, данный способ можно использовать для утилизации человеческих останков.
В качестве плюсов данной инициативы он назвал экологический аспект, а также более низкую стоимость, чем захоронения.