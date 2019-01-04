Туринец застрял в капсуле криоконсервации на выставке в Милане

Посетитель миланской выставки Real Bodies, посвященной анатомии тела человека, застрял в капсуле криоконсервации, которую туда привезла российская компания, сообщает РИА «Новости».

55-летний житель Турина пояснил, что хотел проверить вместительность капсулы, потому что его интересует программа искусственной гибернации.

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Он залез внутрь капсулы по плечи, но затем проскользил дальше и застрял в ней по колени, оставив торчащими наружу только ступни ног в обуви.

Работники выставки освободили туринца только с третьей попытки, после чего вокруг капсулы установили ограждение.

Как утверждают организаторы, капсула позволяет хранить человеческое тело в управляемом режиме при температуре до -196 градусов.