Спутник вышел на орбиту астероида Бенну в 6,4 млрд км от Земли

Космический зонд NASA OSIRIS-REx вышел на орбиту астероида Бенну, образцы которого он будет собирать. Об этом сообщается на сайте миссии.

Зонд OSIRIS-REx был запущен в космос осенью 2016 года для того, чтобы изучать астероид Бенну (ранее он был известен под номером 1999 RQ36). 3 декабря он достиг своей рабочей позиции на расстоянии 20 км от астероида диаметром немногим более 500 м.

Ранее сообщалось, что зонд New Horizons начал изучение астероида в 6,4 млрд км от Земли.