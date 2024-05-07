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Минфин РФ сообщил о договоренности с Абхазией по налогам

Россия и Абхазия договорились об избежании двойного налогообложения

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Unsplash

Россия и Абхазия подписали соглашение, направленное на избежание двойного налогообложения доходов своих резидентов. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

По условиям соглашения, в обеих странах устанавливаются единые 10%-ные ставки налога на доходы в виде дивидендов и роялти. Процентные доходы по займам между резидентами государств вовсе освобождаются от налогообложения.

«Застройщики освобождаются от уплаты налога на прибыль на льготный 1,5-летний период в стране, где ведется строительство, при этом постоянное представительство не образуется», — указали в Минфине.

Для вступления соглашения в силу с 1 января 2025 года его должны ратифицировать до конца года. Договоренности позволят избежать ситуаций двойного налогообложения одних и тех же доходов в России и Абхазии.

До этого стало известно, что в России могут ввести налоговые льготы в зависимости от состава семьи.

Ранее в Госдуме уточнили , как платить налоги ИП и самозанятым.

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