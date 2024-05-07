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Тренеру «Енисея» смягчили наказание за критику женщины-судьи

Тренеру «Енисея» Тихонову смягчили наказание за критику женщины-арбитра

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Александр Ступников/РИА «Новости»

Главному тренеру «Енисея» Андрею Тихонову смягчили наказание за слова об арбитре Вере Опейкиной. Об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба в Telegram-канале.

«Сегодня прошла апелляция по делу Андрея Тихонова. Теперь дисквалификация будет реальной только на один матч, еще на четыре — условной», — указано в сообщении.

Таким образом, в матче 24-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» 8 мая Тихонов сможет руководить командой с бровки.

Тихонов ранее заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок в матче «Енисея» против «СКА-Хабаровск» и ее нужно отправить в Махачкалу. За эту фразу изначально Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал специалиста пятиматчевой дисквалификацией (две игры условно).

После 30 туров «Енисей», набрав 41 очко, делит девятое место в турнирной таблице с «СКА-Хабаровск» и ярославским «Шинником». Лидируют в Первой лиге «Химки» (57 очка). На два очка меньше у идущего вторым махачкалинского «Динамо». Тройку лидеров замыкает тольяттинский «Акрон» (50 очков, матч в запасе).

Ранее Дмитрий Булыкин поддержал женщину-судью в скандале с Тихоновым.

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