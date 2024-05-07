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Четверо воров вынесли из квартиры три сейфа с драгоценностями на €300 тысяч

В Париже ищут воров, похитивших сейфы с драгоценностями на €300 тысяч

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Четверо неизвестных похитили драгоценности, спрятанные в сейфах, из квартиры в центре Парижа. Об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел 2 мая в роскошной квартире на улице Марбо в 16-м округе, принадлежащей супружеской паре. В ту ночь владельцев не было дома, но соседи подняли тревогу, когда проснулись, услышав подозрительные повторяющиеся звуки, похожие на стук. Они вызвали полицию, но было уже поздно, и ворам удалось покинуть место преступления. Их добычей стали три сейфа, по предварительной оценке, в них хранились драгоценности на сумму почти €300 тыс.

По словам свидетелей, злоумышленники поочередно спустили три тяжелых сейфа по ступеням, используя ковры. После чего похитители погрузили их в автомобили и скрылись. Полицейские осмотрели квартиру и выяснили, что один из сейфов, прикрепленный к полу, был буквально вырван со своего места, а во время транспортировки похищенного воры сильно повредили лестницу. Ведется расследование.

Ранее мужчина ограбил пенсионера, который разрешил ему пожить в своем доме.

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