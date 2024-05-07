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Сотни екатеринбуржцев застряли в аэропорту и не могут уехать в Египет

В Екатеринбурге самолет в Египет задержали на пять часов

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Shutterstock

Екатеринбуржцы не смогли своевременно вылететь из Кольцово в Египет. Об этом сообщает Е1.

Самолет должен был доставить пассажиров в Шарм-эш-Шейх, но из-за технических проблем ожидать клиентам авиакомпании Azur Air пришлось пять часов.

В беседе с журналистами одна из пассажирок сообщила, что организация выдала им напитки и еду. Этот факт подтвердили и в авиакомпании.

«На время ожидания всем пассажирам предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами», – поделились в авиакомпании.

По словам представителей пресс-службы, причиной произошедшего стало проведение дополнительного технического обслуживания самолета. В компании планируют предоставить резервное воздушное судно.

До этого российские туристы застряли в аэропорту Хургады. О том, что у самолета произошла поломка, пассажиры узнали уже находясь на борту. Более двух часов они находились в салоне, после чего им разрешили вернуться в аэропорт.

Ранее около 2,5 тыс. россиян не смогли вылететь из ОАЭ из-за рекордных ливней.

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