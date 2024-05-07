Ученые расшифровали фонетический алфавит кашалотов с помощью ИИ

Американские ученые из Массачусетского технологического института расшифровали фонетический алфавит кашалотов с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Киты общаются, обмениваясь сериями коротких щелчков, напоминающих коды. Специалисты проанализировали более чем 9 тыс. подобных кодов, собранных во время изучения семейств восточно-карибских кашалотов.

С помощью нейросети ученые составили некое подобие алфавита кашалотов, определив для него такие характеристики, как «ритм», «темп», «орнаментация» и «рубато» (изменение темпа). В беседе кашалотов эти параметры взаимодействуют, образуя огромное количество различных комбинаций в зависимости от контекста разговора, меняя продолжительность сигналов или добавляя «декоративные» щелчки к своим фразам.

Исследователи также выяснили, что кашалоты могут использовать еще более обширный репертуар вокализаций, комбинируя основные элементы своих кодов.

Специалисты отметили, что расшифровка языка кашалотов может заложить основы для общения с представителями внеземных цивилизаций, поскольку она позволяет создать алгоритмы понимания совершенно иных систем общения.

Ранее ученые выяснили, что разные кланы кашалотов говорят на разных «языках».