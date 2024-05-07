Стало известно, направит ли генсек ООН письмо Путину по случаю инаугурации

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш направит президенту России Владимиру Путину письмо по случаю инаугурации. Об этом заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, слова которого передает ТАСС.

«Генсек направит письмо, как он делает каждый раз, когда проходит инаугурация или повторная инаугурация главы государства», — заявил он.

7 мая Владимир Путин торжественно вступил в должность президента России в пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложило свои полномочия.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с инаугурацией.

Также российского президента поздравил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, социал-демократ Любош Блаха.

Ранее в Кремль заявили, что россияне не хотят, чтобы третьи страны вмешивались в выборы президента РФ.