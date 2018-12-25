В России рассказали о планах США создать биолабораторию в Крыму
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Соединенные Штаты планировали создать в Крыму биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара. Слова Поповой передает РИА «Новости».
Она рассказала, что после присоединения Крыма к России там нашли ящики с биоматериалами, которые были подготовлены к отправке. Также, по данным Поповой, в настоящее время на Украине находятся 11 лабораторий США. Все они модернизированы на средства Пентагона, напомнила глава Роспотребнадзора.
«В 2014 году, после присоединения Крыма к России и формирования службы на полуострове, на территории бывшей когда-то советской противочумной станции нами были найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов, 105 образцов сывороток крови от людей», — сказала Попова.
Она выразила мнение, что до присоединения Крыма к России данная лаборатория не была исследовательской, а использовалась как пункт сбора материалов и последующей их отправки в Европу «по грантам».
Ранее ученые заподозрили США в разработке биологического оружия.