Космонавт Артемьев пошутил о «пытках» на опросе про отверстие в «Союзе»
Космонавт Олег Артемьев во время пресс-конференции заявил, что следовали провели с ним беседу по делу о повреждении «Союза МС-09». Слова космонавта передает ТАСС.
Артемьев подчеркнул, что «как такового допроса» не было.
«Пыток не было, все еще впереди», — пошутил космонавт.
Реклама
Он рассказал, что следователи его спросили о действиях во время обнаружения отверстия.
Артемьев добавил, что на опросе также присутствовали специалисты полета.
Ранее источник сообщал, что два российских космонавта проходят свидетелями по делу о «дырке» в «Союзе».