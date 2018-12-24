Космонавт Артемьев пошутил о «пытках» на опросе про отверстие в «Союзе»

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Космонавт Олег Артемьев во время пресс-конференции заявил, что следовали провели с ним беседу по делу о повреждении «Союза МС-09». Слова космонавта передает ТАСС.

Артемьев подчеркнул, что «как такового допроса» не было.

«Пыток не было, все еще впереди», — пошутил космонавт.

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Он рассказал, что следователи его спросили о действиях во время обнаружения отверстия.

Артемьев добавил, что на опросе также присутствовали специалисты полета.

Ранее источник сообщал, что два российских космонавта проходят свидетелями по делу о «дырке» в «Союзе».