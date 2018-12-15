Грузовик «Прогресс» второй раз в истории долетит до МКС за 3 часа

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» в марте 2019 года долетит до МКС по сверхбыстрой схеме, дважды обогнув Землю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Старт «грузовика» намечается на 28 марта. Ему предстоит сделать два витка вокруг Земли и, соответственно, через три часа после старта пристыковаться к МКС. Но это при условии выполнения заранее необходимых коррекций орбиты станции», — сказал собеседник агентства.

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Он напомнил, что впервые стыковка к МКС через три часа после запуска была осуществлена в июле 2018 года кораблем «Прогресс МС-09».

В настоящее время пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогрессы» летают к станции либо по быстрой схеме — шестичасовой (или четырехвитковой), либо по двухсуточной (34-витковой).