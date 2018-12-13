Источник рассказал об итогах поисков дыры в «Союзе»
Специалисты, которые занимаются расследованием появления отверстия в обшивке космического корабля «Союз МС-09», не обнаружили следов от сверла, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Как отмечается, поиск следов сверления осуществлялся по фотографиям микрометеоритной защиты корабля, которые космонавты сделали во время выхода в открытый космос.
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«Фотографии, сделанные космонавтами, отсмотрены, следов сверления на микрометеоритной защите корабля обнаружить не удалось», — сказал источник.
Подчеркивается, что в госкорпорации Роскосмос от комментариев отказались.
Ранее источник рассказал, как герметик попал в дыру в «Союзе».