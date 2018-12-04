Ученые заставили дельфинов в неволе смотреть «Губку Боба»

Дельфинам в неволе нравится мультфильм про Губку Боба, выяснили специалисты из центра исследований и спасения дельфинов Dolphins Plus Marine Mammal Responder в Ки-Ларго, штат Флорида. О своем открытии они рассказали в журнале Zoo Biology.

Обычно для развлечения дельфинов в неволе используются кольца и гибкие палки для плавания, с которыми те играют. Исследователи установили у бассейнов, где жили 12 афалин и пять крупнозубых дельфинов, большие экраны, на которых показывали фрагменты из документального сериала производства телеканала «Би-би-си» «Планета Земля» и первого сезона мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны». Так ученые рассчитывали понять, реагируют ли дельфины на более реалистичные изображения океана.

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Оказалось, и мультфильм, и сериал интересовали их одинаково. При этом интерес проявляли даже три особи с проблемами со слухом. Крупнозубых дельфинов просмотр в целом интересовал больше, чем афалин, а самцы реагировали на события на экране более агрессивно.

Исследователи надеются, что телевизор сможет стать еще одним способом развлечения для дельфинов в неволе.